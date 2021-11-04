تتواصل اليوم الخميس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثانية للرماية في رمايات (السكيت -التراب - المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار - البندقية 50 مترا - المسدس السريع 25 مترا - رماية القوس والسهم الأولمبي) على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.



ويشهد اليوم بداية التدريبات الرسمية لرماية السكيت والتراب للرجال اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وكذلك بداية التدريبات الرسمية لرماية البندقية 50 مترا، وفي الفترة المسائية تنطلق التدريبات الرسمية لرماية القوس والسهم، وستكون بداية المسابقات الرسمية لرمايتي المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار للسيدات ومع نهاية اليوم سيتم التعرف على هوية الفائزات في هاتين المسابقتين.



وقد أعرب أمين الصندوق المساعد عدنان الإبراهيم عن خالص شكره لراعي البطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، موضحا ان عدد المشاركين في البطولة بلغ 300 مشارك، يتنافس منهم 150 راميا ورامية في رمايات الخرطوش السكيت والتراب و100 رامي ورامية في رماية أسلحة الرصاص المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس 25م والبندقية 50 مترا و50 مشاركا في رماية القوس والسهم الأولمبي البطولة.



وأقيمت مساء الثلاثاء الجولات النهائية لمنافسات رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار لفئة الناشئين والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين على ميدان نادي الرماية الكويتي (فرع الجهراء)، إذ كانت نتائج رماية المسدس ضغط الهواء 10 للناشئين تحقيق فيصل كامل المركز الأول فيما جاء منور وبندر الغازي ثانيا وفهد تركي حسين ثالثا)، وفي رماية البندقية ضغط الهواء 10 ناشئين حقق المركز الأول عبدالله مساعد وجاء معاذ فهد عبدالعزيز ثانيا وتركي مبارك ثالثا.