عبدالعزيز جاسم



يخضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة المصابين لبرامج علاجية وتأهيلية للتعافي والمشاركة مع البرتقالي هذا الموسم خصوصا في بطولة الدوري الممتاز التي ستنطلق 19 الجاري. وقد أجرى نجم خط الوسط عمر الحبيتر أول من أمس عملية جراحية تكللت بالنجاح، وسيحتاج لفترة



لا تقل عن 10 أيام من أجل المشاركة في التدريبات مرة أخرى على أن يكون جاهزا لانطلاقة الدوري، وكذلك الأمر للمدافع علي عتيق الذي يحتاج أيضا لفترة من اجل التعافي والمشاركة في التدريبات، بينما لم تتضح الصورة بشكل رسمي عن وقت عودة مهاجم الفريق شبيب الخالدي للملاعب، حيث مازال في مرحلة التأهيل بمستشفى سبيتار في قطر من الإصابة في العضلة الضامة.



من جهته، أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة البوسني داركو أن البرتقالي فريق جيد وقوي ولديه لاعبون محليون متميزون وكذلك المحترفون الذين يحتاجون فقط للانسجام او للتجهيز بسبب انضمامهم للفريق قبل فترة قصيرة، مشيرا إلى أن كاظمة لديه لاعبون شباب متميزون وخير دليل تواجد 4 لاعبين في المنتخب الأولمبي الذي تأهل إلى نهائيات كأس اسيا قبل أيام في أوزبكستان. وقال ان جميع الأندية تستعد بشكل جيد، ونحن ننافس فرقا قوية مثل العربي والكويت والقادسية بالإضافة إلى تواجد فرق كالسالمية والنصر وهذا العدد من الفرق المميزة من مصلحة الكرة الكويتية، متمنيا أن يكون الموسم الجديد مميزا للجمهور بعد «موسم كورونا» السابق.