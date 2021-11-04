يحيى حميدان



بدأت فرق مرحلة تحت 13 سنة وما دونها في نادي خيطان تدريباتها اليومية بصورة منتظمة ابتداء من الأسبوع الماضي تحت قيادة مجموعة من المدربين الوطنيين وبحضور لافت من جانب اللاعبين الصغار.



وقال مدير قطاع الناشئين (تحت 17 سنة وما دونها) في «الأحمر والأسود» سلطان فرحان ان النشاط عاد لهذه الفئة العمرية بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة «كورونا» وبالتالي نحن نقوم حاليا ببناء فرق البراعم وما دونها من جديد، لافتا إلى أن عودة المدارس ساهمت في إعادة الحياة لفرق الصغار.



وأضاف فرحان في حديث خاص مع «الأنباء» إن الباب مفتوح أمام جميع الصغار للحضور والتسجيل في كشوفات النادي، حيث نعمل حاليا على اختيار الأنسب من بين المنتظمين في التدريبات تحت قيادة نخبة من المدربين المميزين.



وأشار إلى أن اتحاد الكرة أرسل كتابا خلال الفترة الماضية يكشف من خلاله عن مواعيد انطلاق بطولاته لمختلف المراحل السنية، ولذلك نجهز حاليا للمشاركة في مختلف البطولات ونأمل أن يكون خيطان كما اعتدناه مميزا ومتطورا على صعيد كافة الدرجات.



من جهته، أوضح لاعب فريق البراعم (تحت 13 سنة) فهد السهلي أنه وزملاءه يواصلون التدريب يوميا لانطلاق بطولة الدوري في أواخر ديسمبر المقبل، مشيرا الى أن لياقة اللاعبين منخفضة حاليا بسبب التوقف الطويل ونعمل حاليا للوصول الى معدل 50% على أقل تقدير خلال الفترة المقبلة، مع علمنا بتقدم بقية الأندية الأخرى علينا في هذا الجانب بسبب انطلاق تدريباتهم مبكرا ودخولهم معسكرات داخلية.



أما اللاعب محمد علي فقال ان فريق خيطان جيد ويتطور باستمرار ومستعدون لانطلاق بطولة الدوري، مشيرا الى أن الفريق خاض مباراة تجريبية أمام التضامن وتمكنا من الفوز عليهم، وأكد أن التدريبات في الوقت الحالي تتركز على اللياقة والاستحواذ والتسديد على المرمى لتطوير هذه المهارات لدى اللاعبين.