يحيى حميدان



سحبت مساء أول من امس قرعة كأس «زين» لهواة كرة القدم بحضور رئيس رابطة «SFL» المنظمة للحدث عمر الأنصاري ومدير العلاقات العامة في شركة «زين» حمد المصيبيح وأمين عام اتحاد الرياضة للجميع د.متعب الضميخي وعضو اتحاد الرياضة للجميع د.مساعد الخياط وممثلي الفرق الـ 34 المشاركة في البطولة.



وأسفرت القرعة عن وقوع «زيرو نورث» أمام «يو جي ار» في دور الملحق، عن ان يواجه الفائز منهما بطل دوري الدرجة الأولي للموسم الماضي «بوكا جونيورز» في دور الـ 32، في حين ينتظر حامل لقب الكأس «سوكر الجسار» المتأهل من «بي دي اف» و«نابولي».



ويتواجه في باقي مباريات دور الـ 32 فريق «أبيات» مع «ماتادور»، «وولفز» مع «الفرحان»، «مسباحي» مع «سليبريت»، «فيغور» مع «اكاديمية الاتحاد»، «اميغوز» مع «الملكي»، «بايرن ميونيخ» مع «اكاديمية المحترفين»، «مشرف يونايتد» مع «مبخر»، «المسيلة» مع «فوت بوت»، «ديوانية الروضة» مع «ليفربول»، «البلوز» مـــع «البلــش»، «الازوري» مع «ايفوليفرز»، «لوس اندلوس» مع «ديوانية النزهة»، «فيرب» مع «الأزرق»، و«التميز» مع «تاي شباب».



وأكد الأنصاري أن مسابقة الكأس ستنطلق غدا الجمعة وتستمر حتى فبراير المقبل بنظام خروج المغلوب بمشاركة أكثر من 800 لاعب في مختلف الفرق الـ 34، كما شكر الراعي الرئيسي شركة «زين» على دعمها لبطولات «SFL» وجميع الداعمين وأعضاء الفرق المشاركة واللجان العاملة في الرابطة، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.



من ناحيته، أعرب المصيبيح عن سعادته الغامرة بالمشاركة في دعم مثل هذه الأنشطة الشبابية، والتي تشجع على ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة للجميع، مضيفا: «تأتي رعايتنا للبطولة لكونها الأكبر من ناحية عدد الفرق المشاركة على صعيد بطولات كرة القدم لهواة اللعبة، وحرصنا على التواجد خلال مراسم سحب القرعة لتأكيد دعمنا الكامل لهذه البطولة، ونحن دائما داعمون للشباب والرياضيين».