يحيى حميدان



يستعد فريق الكرة بنادي برقان لخوض مباراته المقبلة أمام الشباب غدا الجمعة ضمن الجولة الرابعة من كأس الاتحاد «التنشيطية».



ويفتقد «الذهبي» في هذه المواجهة جهود محمود جمعة والبرازيلي وليام رودريغيز لحصولهما على البطاقة الحمراء، فيما لازالت إدارة برقان تنتظر انتهاء إجراءات دخول المحترف التونسي فراس الماجري والتي وصلت لمراحلها الأخيرة حاليا. وقال مدير فريق برقان مصطفى عزيز في حديث خاص مع «الأنباء» ان الفريق بشكل عام يفتقد الانتظام بلعب المباريات، وذلك لكثرة التأجيلات من جانب اتحاد الكرة، وهو ما جعل الجهاز الفني بقيادة المدرب أنور يعقوب يضاعف من جهوده في سبيل تجهيز اللاعبين ليكونوا بالمستوى الفني والبدني المطلوبين.



وأكد اننا جميعا في برقان سواء كجهاز إداري أو فني نطمح لإعداد الفريق للمنافسة على الصعود الى الدوري الممتاز رغم صعوبة المنافسة لوجود فرق مميزة بدوري الدرجة الأولى الذي ينطلق 22 الجاري.