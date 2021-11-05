شددت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيـــــا المعلومات د.رنا الفارس على ضرورة إلمام القيادات الحكومية بمختلف جوانب تحقيق رؤية التحول الرقمي عبر الوعي والفهم وتطبيق مفاهيم التحول.



وقالت الفارس خلال كلمتها في ورشة عمل «مفهوم التحول الرقمي في القطاع الحكومي» والتي نظمها الجهاز المركزي لتكنولوجيــــــا المعلومات، إن إطلاق تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية «سهل» يجسد خطوة نحو وضع أسس للتحول الرقمي والذي يسعى الى تقديم نموذج جديد للخدمات الحكومية المقدمة للمستخدمين، ولذلك من الضروري تكثيف الجهود بتعزيز الوعي بمفهوم التحول الرقمي لدى القياديين والموظفين العاملين في الجهات الحكومية.



وركزت الورشة التي نظمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة Microsoft وشركة Gartner وشركة Deloitte على أن التحول الرقمي يعد إحدى اهم الأولويات لتسريع عجلة التطور النوعي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز قدرات القيادات الحكومية ومتخذي القرار وتمكينهم من معرفة أحدث المنهجيات لتطبيق التحول الرقمي وبناء مؤشرات النجاح بجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والتعرف على التقنيات العصرية الأساسية ودورها في الارتقاء بالخدمات والاستفادة من البيانات وتحليلها لتسريع رؤية الحكومة الذكية في الكويت.



وتناولت الورشة التدريبية أهمية التقنيات العصرية في نقل الحكومة رقميا وتقدمها كحكومة ذكية عصرية بعيدا عن مجرد تطبيقات إلكترونية فقط، وضرورة اكتشاف الاختلافات بين التحول الرقمي وتحسين الكفاءة في المبادرات الحكومية، والتعرف على الخطوات التي تحتاج إلى القيادات الحكومية لاتخاذها من خلال تحويل وتعديل الاستراتيجية الرقمية في المؤسسة الحكومية، والمتطلبات التي يبتغيها العصر الرقمي بما في ذلك الاستراتيجية والعمليات الأساسية والتقنيات المستخدمة، وصولا إلى تقييم النضوج الرقمي والإلمام بالتحديات التي من الممكن التغلب عليها بخطة ملموسة مرتبطة بمؤشرات للتحول الرقمي يمكن قياسها وتقييم نتائجها مما يساعد على تحديد المجالات الرئيسية التي يمكن تطويرها رقميا ووضع أولوية لها.