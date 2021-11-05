عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية د.علي المضف صباح أمس بمكتبه في ديوان عام الوزارة بحضور وكيل الوزارة د.علي اليعقوب عددا من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى الكويت، وذلك لبحث أبرز القضايا التربوية والتعليمية.



وقد تناول د.علي المضف مع كل من سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صقر ابوشتال وسفيرة المملكة المتحدة في البلاد بليندا لويس، وسفير جمهورية قيرغيزستان عظمات قاراغولوف، وسفير جمهورية سيراليون حاجا ايشاتاتوماس، العلاقات الثقافية والروابط الوثيقة بين البلدين.



وبحث المضف مع السفراء عدة موضوعات متعلقة بالشأن التعليمي والتربوي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة.