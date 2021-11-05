عبدالكريم أحمد



علمت «الأنباء» أن لجنة اختيار وكلاء النيابة اعتمدت الدفعة الجديدة من الوكلاء ورفعت أخيرا كشفا إلى مجلس القضاء يتضمن أسماء عدد ممن اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية. وأفاد مصدر مطلع لـ «الأنباء»، بأن مجلس القضاء يتجه لاعتماد الأسماء خلال جلسته المقبلة التي سيعقدها الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير، تمهيدا لقبولهم بوظيفة وكيل نيابة «ج». يذكر أن لجنة قبول المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ كانت قد أعلنت خلال أغسطس الماضي أسماء 310 متقدمين ومتقدمات للوظيفة اجتازوا الامتحان التحريري بنجاح قبل خضوع كل منهم للمقابلة الشخصية.