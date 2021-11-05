بمناسبة مرور 50 عاما على إرسالهم إلى الولايات المتحدة بهدف الدراسة هناك، اجتمع عدد من طلبة الكويت دفعة عام 1971 للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى ابتعاثهم في أميركا، حيث تم الاجتماع في منزل زميل الدفعة منصور السبيعي بمنطقة العديلية.

وتبادل أعضاء الدفعة، الذين تسلم منهم عدد كبير مناصب قيادية في الحكومة أو بالقطاع الخاص أو تقاعدوا، الأحاديث الودية في أجواء مفعمة بدفء الذكريات الجميلة للدراسة في بدايات السبعينيات من القرن العشرين.

في هذا الإطار قال د.حسن السند إن بداية مسيرة ابتعاث هذه الدفعة (كان عددهم 76 طالبا) كانت في يونيو 1971 وبعد ظهور نتائج الثانوية في الكويت وتقدمهم للحصول على بعثة في الولايات المتحدة، حيث رتبت الوزارة للطلبة المقبولين برنامجا لتعريفهم بالتخصصات الهندسية أشرف عليه عبدالعزيز يوسف الفليج، رحمه الله، والذي كان طالبا جامعيا آنذاك في أميركا، وزار الطلبة خلال البرنامج شركة نفط الكويت في الأحمدي وبرج التحكم في الجابرية.

وأضاف: في 4 يوليو 1971 استقل طلبة البعثة الطائرة الكويتية إلى لندن، وفي اليوم التالي طائرة «البان اميركان» إلى واشنطن، حيث استقبلهم الملحق الثقافي يوسف البدر، وتم نقلهم إلى مدرسة داخلية في ولاية ميريلاند على مشارف واشنطن ومكثوا هناك نحو 7 أسابيع، وفي أواخر أغسطس من العام نفسه تم توزيع الطلبة على الولايات المختلفة للدراسة في كليات المجتمع بدلا من إرسالهم للإقامة مع عائلات أميركية كما كان معتادا قبل ذلك، وهو ما تبين لاحقا أنه كان لصالح الطلبة.

وتابع: أكمل طلبة هذه الدفعة دراستهم وعادوا إلى الكويت بين عامي 1975 و1976، وحصل 10 منهم لاحقا على الدكتوراه، فيما أكمل 4 منهم الدراسة في جامعة الكويت.



وختم السند: بعد التخرج أخذت لجنة مكونة من رشيد العبدالجادر، رحمه الله، وبدر السلمان وحسن السند على عاتقها عمل لقاءات دورية تجمع أعضاء البعثة بين فترة وأخرى، فحضر 42 منهم اللقاء الأول في عام 1989، وحضر 39 اللقاء الثاني في عام 1996، فيما حضر 34 من الدفعة في اللقاء الثالث عام 2016 في ديوان زميل الدفعة منصور السبيعي، حيث عقد اللقاء الأخير الأربعاء الماضي بمناسبة مرور نصف قرن على إقامتهم في المدرسة الداخلية.

أسماء طلبة بعثة عام 1971 للدراسة في أميركا الذين أقاموا بالمدرسة الداخلية في ميرلاند

أحمد الدوسري



أحمد الصالح



أحمد العبدالجادر



أديب العوضي



أسامة الحواج



بدر السلمان



بدر المزيدي



بدر العصفور



جاسم البحر



حسن بهزاد



حسن السند



حمد البنعلي



حسين جمال



خالد سوادي



خالد العقيلي



خالد الشايجي



خليل الكندري



رشيد العبدالجادر (رحمه الله)



رعد العبدالله



رشيد المطور



سالم الجميعي



سعد الموسى



شاكر حسن (رحمه الله)



طارق الصبيح



عباس حيدر القلاف



عباس حسين القلاف



عدنان الحمود



عدنان الصالح (رحمه الله)



عادل خريبط



عبدالحميد خريبط (رحمه الله)



علي جاسم الفيلكاوي



عبدالكريم أحمد



عادل الفوزان



عبدالرحمن العلي



عبدالعزيز شهاب



عبداللطيف الروضان



عبدالله المرزوق



فاضل المسلم (رحمه الله)



فوزان الفوزان



فيصل المعجل



فيصل البصيري



فوزي المحمود



فيصل مندني



فاضل أبوالحسن



محمد الهزاع



محمد كمال (رحمه الله)



محمد العبدالجليل



محمود حسين



محمد صادقي



محمد الريس



ماهر الرشيد



منصور السبيعي



مفرح الشمري



محمود آل رشيد



بخيت السعد



نبهان النبهان



نبيل اللوغاني



وليد القطان



يوسف الرومي (رحمه الله)



يوسف صفر (رحمه الله)