26.5 مليون دينار الإيرادات من 53 ألف وافد

4 من بينهم الوزير ووكيل «الداخلية» اقترحوا 10 دنانير رسوماً و5 أعضاء أيدوا الـ 500

مريم بندق



وافق أغلبية مجلس إدارة هيئة القوى العاملة في اجتماعه أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، على تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغوا 60 عاما من غير حملة الشهادات الجامعية بتكلفة 1550 دينارا سنويا.

وعلمت «الأنباء» أن التكلفة تتضمن 500 دينار رسوم التجديد، وتأمين صحي شامل يبدأ من 1000 وبحد أقصى 1200، وسيقتصر على 6 شركات فقط مدرجة في البورصة حاليا، إضافة إلى 50 دينارا للتأمين الصحي لوزارة الصحة الصادر بها قانون، نظير استقبال حالات الحوادث والطوارئ، وتلقي العلاج في مستشفيات القطاع الخاص.

وقد طرحت مطالبة بأن يكون التأمين بين 500 و700 دينار.

وعلمت «الأنباء» أيضا، أنه سيتم فتح النظام الآلي لتجديد إقامات هذه الفئة فور اعتماد وزير التجارة القرار، بالإضافة إلى اعتماد صيغة التأمين الموحدة والربط بين شركات التأمين و«القوى العاملة».

وقالت مصادر مطلعة ان وزير التجارة اقترح ان تكون رسوم التجديد 10 دنانير ووافقه كل من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف ووكيل وزارة التجارة، ومديرة ادارة القوى العاملة بالتكليف إيمان الانصاري، في حين وافق على رسوم الـ 500 دينار 5 من أعضاء مجلس الادارة.

هذا، وقدرت مصادر الإيرادات المتحصلة من تطبيق القرار على نحو 53 ألف وافد بما قيمته 26.5 مليون دينار.

"القوى العاملة" يجتمع الآن برئاسة وزير التجارة لحسم تجديد إقامات البالغين 60 عاما

علمت " الأنباء" ان مجلس إدارة القوى العاملة يجتمع الآن برئاسة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان لحسم تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغوا 60 عاما من غير حملة الشهادات الجامعية.

"القوى العاملة " وافق على تجديد إقامات البالغين 60 عاما برسوم 500 دينار وتأمين صحي

وافق مجلس إدارة القوى العاملة في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان علي تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغوا 60 عاما من غير حملة الشهادات الجامعية بشروط ميسرة تضمنت 500 دينار رسوم وتأمين صحي في القطاع الخاص.

1200 دينار قيمة التأمين الصحي الشامل المطلوب ممن بلغ 60 عاما وفتح النظام الآلي فور اعتماد وزير التجارة قرار "القوى العاملة"

علمت " الأنباء" أن قيمة التأمين الصحي الشامل المطلوب من غير الكويتيين البالغين 60 عاما ممن لا يحملون شهادات جامعية يبلغ 1200 دينار وتم تحديده من قبل اتحاد شركات التأمين ، وهذا التأمين بجانب ال 500 دينار رسوم التجديد ، مما يعني ان المطلوب 1700 دينار سنويا.

وعلمت " الأنباء" ايضا انه سيتم فتح النظام الآلي لتجديد اقامات هذه الفئة فور اعتماد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة القوى العاملة د. عبدالله السلمان القرار.

غرامات المتأخرين قسرا عن تجديد الإقامات البالغين 60 عاما ممن لم يجددوا مادة 14 .. تنتظر قراراً

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن المتأخرين قسرا عن تجديد إقاماتهم من غير الكويتيين البالغين 60 عاما من حاملي الشهادات الأقل من الجامعية ممن لم يجددوا مادة 14 تنتظر قرارا من وزارة الداخلية حول الغرامات المالية المترتبة عليهم ، والتي حددت بدينارين يوميا، حيث ان تأخرهم عن التجديد نتج بسبب انتظارهم صدور قرار مجلس إدارة القوى العاملة.