المشروع لا يحتاج إلى بنية تحتية.. وأكثر من 10 جهات حكومية تم الاتفاق معها للتجهيز

مدة المشروع المرجحة سنتان بدلاً من 5 للعمل على تقييمة.. وآلية الترسية بنظام النقاط

علي إبراهيم



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أن الآلية المبدئية لتسعير مواقع المبادرين في مشروع الصبية لاستقطاب عربات الوجبات السريعة (food truck) ستكون بناء على المساحة، مشيرة الى ان المبلغ التقديري سيتراوح بين 100و300 دينار شهريا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تحصيل نسبة من إيراد الشركة مقابل التشغيل والاستغلال لصالح الدولة، وسوف يتم احتساب الإيرادات من خلال حساب مشترك بين «صندوق المشروعات» والشركة المشغلة.



وذكرت المصادر أن اجتماعا حكوميا عقد مؤخرا بين مسؤولين في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخرين في نظم الشراء بوزارة المالية، بشأن مشروع تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة (food trucks)، وإنشاء سينما سيارات من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



ولفتت المصادر إلى أن المشروع سوف ينجز على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون على مساحة 500 ألف متر يتم تجهيزها في مدة تقدر بأسبوعين، حيث تم التنسيق مع الشركات المتخصصة لمعرفة مدى إمكانية إنجاز المشروع خلال هذه المدة، وأفادوا بأنها ممكنة، وأن الصندوق أكد إمكانية تجهيز الموقع قبل التاريخ المحدد في قرار مجلس الوزراء بالأول من ديسمبر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن ملاعب رياضية واستراحات.



وأوضحت المصادر أن المشروع لا يحتاج إلى بنية تحتية، إذ إن التجهيزات ستكون بسيطة، وأنه تم الاتفاق مع أكثر من 10 جهات حكومية بشأن تجهيز الموقع من بينهم وزارة الكهرباء والماء بشأن تمديدات الكهرباء، والهيئة العامة للزراعة بشأن المسطحات الخضراء والحزام الأخضر بالإضافة إلى وزارة الصحة وقوة الإطفاء العامة.



ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق إلى أن موافقة مجلس الوزراء كانت على أن تكون مدة المشروع 5 سنوات، لكن «صندوق المشروعات» طلب أن تكون مدة العقد سنتين قابلة للتجديد، مرتكزا في ذلك على الحاجة لتقييم المشروع، حيث يعتبر جديدا ولا يمكن أن تتم دراسة مدى نجاحه، مبينة المصادر أن آلية الترسية سوف تكون بنظام النقاط وأن مدة تجهيز الموقع سوف تكون من ضمن النقاط.



وأفاد المصدر بأن المخطط له أن يتم تخصيص مساحات للمبادرين المسجلين في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستكون لهم الأولوية للمشاركة وذلك من خلال حجز الموقع بالتطبيق الخاص بالصندوق، كم سيتم تخصيص مساحات أخرى لمستثمرين آخرين عالميين لجذب الجمهور، كما تمت إضافة خدمات إضافية للمشروع بناء على قرار المجلس البلدي بإضافة جميع الأنشطة التجارية إلى شاحنات الوجبات السريعة وإنشاء سينما سيارات.



وذكر المصدر أن المشروع لا يتعارض مع المزايدة التي طرحها مجلس الوزراء لصالح هيئة الطرق والنقل البري بشأن الترخيص لتخطيط وتطوير وإنجاز وصيانة واستغلال مواقع محور جسر جابر.