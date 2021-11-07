أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن شركة إدارة المرافق العمومية تخطط لتطوير كل المرافق التابعة لها لتواكب مبادئ الاستدامة العالمية من خلال استغلال الأسطح كمساحات خضراء وملاعب للأنشطة الرياضية ما يحقق مبدأ إعادة وتطوير استخدام المرافق وزيادة المساحات الخضراء.



وقالت المصادر إن «المرافق العمومية» تنوي استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل رحلة المستخدم داخل المواقف، ما يعني استهلاك وقود أقل وتلوثا بيئيا أقل وتشجيعا سيارات الوقود البديل وتخصيص أماكن شواحن سيارات كهربائية. وأضافت أن من ضمن إستراتيجية الشركة استخدام مواد عاكسة لتعكس الحرارة والتقليل من التلوث الضوئي واستخدام أنظمة إضاءة ذكية وإعادة تدوير المياه داخل المواقف وإدارة النفايات.



وذكرت أنه تمت دارسة المقترح، ورصدت الشركة كلفة تقديرية تبلغ 1.5 مليون دينار، على ان يتم التنفيذ في مدة زمنية تقريبية تعادل 12 شهرا من تاريخ مباشرة الأعمال، مشيرة إلى أن الشركة بانتظار موافقة بلدية الكويت على البدء في تنفيذ الأعمال.