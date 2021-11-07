ناشد قياديو اتحاد معاهد وشركات التدريب الكويتية متخذي القرار سرعة إعادة النظر في القرارات التي اتخذت ضد قطاع الاستشارات والتدريب والتي صدرت بوقف جميع أنواع التدريب والمهام التدريبية الداخلية والخارجية في جميع وزارات الدولة ومؤخرا في قطاع النفط، مؤكدين خلال ندوة عقدت بمقر الاتحاد، على أن الخسائر التي منيت بها شركات ومعاهد هذا القطاع نتجت عنها خسائر ضخمة لا يمكن حصرها وانعكست سلبا على القطاع وجميع العاملين فيه حيث يواجه نحو 5 آلاف أسرة أزمة مالية شديدة.



وفي هذا السياق قالت رئيس مجلس ادارة اتحاد ومعاهد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة أمل الحمود الصباح ان أزمة كورونا انعكست سلبا على مجال التدريب منذ بداية الجائحة، حيث تعرض هذا القطاع لأسوأ أنواع التضييق منذ بداية جائحة كورونا أوائل عام 2020.