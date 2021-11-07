نتائج البنوك عكست تحسن البيئة التشغيلية.. وحصافتها بإدارة المخاطر خلال الأزمة

القطاع المصرفي يحتفظ بمؤشرات مالية صلبة تتمثل في قوة المركز المالي للبنوك

علاء مجيد



عكست نتائج البنوك الكويتية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، وخاصة الربع الثالث، العديد من المؤشرات الإيجابية وفي مقدمتها تحسن البيئة التشغيلية بالتزامن مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وعودة الحياة لما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا، وهو ما انعكس على النشاط الملحوظ للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي.



وكذلك تعكس النتائج، السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي المحفزة للنمو وتوفيرها بيئة أسعار فائدة منخفضة عند مستويات قياسية، علاوة على حصافة البنوك في إدارة المخاطر والتحفظ في التعامل مع الإقراض والمخصصات خلال الأزمة.



ودائع وقروض العملاء



وبحسب رصد لـ «الأنباء» لبيانات البنوك المالية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، يتبين ارتفاع اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 3.72%، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية سبتمبر الماضي نحو 60.61 مليار دينار، مقارنة بـ 58.44 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020 بزيادة قيمتها 2.17 مليار دينار.



فيما ارتفع اجمالي قروض وسلفيات العملاء الممنوحة من البنوك بنسبة 5.51% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 57.65 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر 2021، وذلك مقارنة بـ 54.64 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2020، بزيادة قيمتها 3.01 مليارات دينار.



وقد أكدت هذه المؤشرات المالية صلابة المركز المالي للبنوك الكويتية، وقدرتها على الاستفادة بالحد الأقصى من التعافي وعودة الحياة لطبيعتها، وكذلك إمكانية توليد المزيد من الإيرادات في ظروف تشغيلية صحية، خاصة في ظل تزامن تلك الصلابة مع ارتفاع مستويات جودة الأصول، والتي أكدتها تراجع معدلات المخصصات مع تخفيف القيود.



ارتفاع الودائع



جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الاولى من حيث ودائع العملاء التي بلغت 17.36 دينار بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 17.49 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020، وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) بحجم ودائع يبلغ 16 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية 7.34%، مقارنة بـ 14.9 مليار دينار في الفترة المقارنة من 2020.



فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 5.44 مليارات دينار، بنسبة نمو سنوية 7.56%، مقارنة بـ 5.06 مليارات دينار في نفس الفترة مقارنة بـ 2020، وجاء بنك برقان في المركز الرابع بودائع بلغت 4.34 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.51 مليارات دينار في الفترة مقارنة بـ 2020.



وجاء بنك الخليج في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.15 مليارات دينار، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بـ 3.97 مليارات دينار في الفترة مقارنة بـ 2020، كما جاء البنك الأهلي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 3.77 مليارات دينار وبارتفاع سنوي 13.48%، مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2020.



وفي المرتبة السابعة جاء البنك الأهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.13 مليارات دينار وبنسبة نمو 12.91%، مقارنة بـ 2.77 مليار دينار في الفترة مقارنة بـ 2020، وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.43 مليار دينار، بنسبة نمو سنوية 3.11%، مقارنة بـ 2.35 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2020.



وفي المرتبة التاسعة جاء البنك التجاري بحجم ودائع عملاء بلغت 2.07 مليار دينار، مقارنة بـ 2.44 مليار دينار، وأخيرا جاء بنك الكويت الدولي «KIB» بحجم ودائع بلغ 1.88 مليار دينار بنسبة نمو سنوية 19.5%، مقارنة بـ 1.57 مليار دينار، وهو الأكبر من حيث نسبة النمو السنوية.



نمو الائتمان



على صعيد قروض وسلفيات العملاء الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي، جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الاولى، حيث بلغت قروض وسلفيات عملائه 18.96 مليار دينار، بنسبة نمو 7.52%، مقارنة بـ 17.63 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020، وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 11.34 مليار دينار، بنسبة نمو 7.9% مقارنة بـ 10.51 مليار دينار في الفترة المقارنة من 2020.



وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.31 مليارات دينار، بنسبة نمو 12.87% مقارنة بـ 4.70 مليارات دينار في الفترة مقارنة بـ 2020، وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 4.42 مليارات دينار، بنسبة نمو 5.11% مقارنة بـ 4.2 مليارات دينار في الفترة مقارنة بعام 2020، بينما حل بنك برقان في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.34 مليارات دينار، مقارنة بالفترة المقارنة من عام 2020 البالغة 4.37 مليارات دينار.