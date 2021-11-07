6 عمليات لـ «التأمينات» بـ 6.4 ملايين دينار تشكّل 32.8% من الإجمالي

تنفيذ 42 عملية متنوعة على أسهم 21 شركة .. منها 16.6 مليون دينار شراء و2.9 مليون بيعاً

شريف حمدي



رغم استمرار التوجه الشرائي لكبار الملاك ببورصة الكويت خلال تعاملات اكتوبر الماضي، في إطار استكمال استراتيجية انتهجوها منذ بداية العام الحالي، إلا ان قيمة التعاملات تراجعت بنسبة 43%، إذ بلغ إجمالي قيمة تعاملات كبار البورصة 19.5 مليون دينار، تراجعا من 34.3 مليون دينار في اكتوبر من العام الماضي.



ويأتي التوجه الشرائي لكبار المتعاملين بالسوق منطقيا في ظل الفورة التي تعيشها البورصة الكويتية في هذه المرحلة التي تحقق فيها مكاسب قياسية للمؤشرات والمتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية التي تجاوزت مكاسبها 10 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي، فضلا عن المؤشرات، حيث بلغت مكاسب السوق الأول 28%، ومؤشر السوق الرئيسي 35%، ومؤشر السوق العام الذي يقيس اداء المؤشرين معا 30% منذ بداية العام الحالي.



وتنوعت تعاملات الكبار بالبورصة ما بين بيع وشراء واستحواذ وتخارج وتغيير في الملكية، من شركات إما بالكامل أو بنسب متفاوتة لتصبح أقل من 5%، على اسهم العديد من الشركات الموزعة على قطاعات السوق. ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات اكتوبر الماضي تبين ما يلي:



٭ نفذ كبار الملاك 42 عملية متنوعة على أسهم 21 شركة مدرجة خلال اكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بـ 31 عملية على أسهم 19 شركة في الفترة المماثلة من العام الماضي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على أسهم 13 شركة من خلال 19 عملية، وبلغت قيمتها الإجمالية 16.6 مليون دينار تشكل 85.2% من الإجمالي.



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على اسهم 4 شركات مدرجة بواقع 4 عمليات، وكانت بقيمة إجمالية 2.9 مليون دينار تشكل 14.8% من الإجمالي.



٭ نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 عمليات طغى عليها الشراء والدخول بهدف تعزيز الملكيات، وبلغت قيمة تعاملات المؤسسة خلال اكتوبر الماضي 6.4 ملايين دينار تشكل 32.8% من إجمالي القيمة.



٭ وأبرز عمليات «التأمينات» تمت على أسهم بنك وربة بقيمة 2.3 مليون دينار من خلال شراء 0.53%، لتصل نسبة ملكيتها في البنك إلى 8.27% كثالث أكبر الملاك، كما تمت على أسهم شركة صناعات من خلال شراء 0.52% بقيمة 2.1 مليون دينار وبذلك عززت صدارتها كأكبر الملاك بنسبة 10.3%.



٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات بدخول مستثمرين في قائمة الكبار على 6 شركات من خلال 16 عملية، أبرزها دخول مجموعة شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات (شركة الاستثمارات الوطنية، شركة الوسيط للاعمال المالية) على شركة الصفاة للاستثمار بعد عودتها للإدراج لتصبح ملكية مجموعة الخير 5.11% وهي خامس أكبر الملاك.



٭ في المقابل، تم التخارج من اسهم شركتين من خلال عمليتين خلال اكتوبر الماضي، وأبرزها تخارج فيصل سلطان العيسى من شركة مركز سلطان لتصبح ملكيته أقل من 5% بعد ان كانت 6.9%، كما تم تخارج سالم عبدالله الحوسني ومجموعته (شركة السالم المحدودة) من شركة المنتزهات وكانت حصته قبل التخارج 5.97%.