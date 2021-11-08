رفضت الحكومة الليبية امس قرار المجلس الرئاسي بشأن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها للتحقيق، مؤكدة ان «مثل هذه القرارات ليست من صلاحيات المجلس الرئاسي».



وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن «صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في (جنيف) لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.. وهذه الصلاحيات تعتبر حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية». وطالبت الحكومة وزيرة الخارجية المنقوش بضرورة «متابعة عملها بنفس الوتيرة»، مشيرة الى ما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي من «نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية».



وكان المجلس الرئاسي قرر السبت إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر والتحقيق معها اثر تصريحاتها بشأن تسليم مواطن ليبي للولايات المتحدة الأميركية بدعوى تورطه في تفجير (لوكيربي) عام 1988.



وأكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تأمر بوقف منقوش عن العمل بسبب «انفرادها بالسياسة الخارجية». من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الحكومة أمس، إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة فيما يبدأ التسجيل الرسمي للمرشحين اليوم.



وأعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتبارا من اليوم، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب، تمهيدا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.