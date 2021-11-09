ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المشروع بقانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 8 من المرسوم نفسه، بحضور ممثلي وزارة الداخلية. وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعلق بزيادة المدة المحددة لإعلان رغبة الحصول على الجنسية الكويتية للأجنبية المتزوجة من كويتي من 5 إلى 18 سنة متضمنا الأسباب والمبررات.



وأضاف ان اللجنة بحثت في هذا الصدد الاقتراح بقانون المقدم منه بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري بشأن تجنيس أرملة الكويتي التي لم تتقدم بطلب إعلان رغبة أثناء حياة الزوج.



وبين حماد أن الاقتراح يهدف إلى معالجة أوضاع الزوجة التي لم تحصل على الجنسية بعد وفاة الزوج لأنها لم تقدم إعلان الرغبة أثناء حياة زوجها.



وأفاد حماد بأن أعضاء اللجنة استمعوا إلى ردود الحضور والمعنيين في وزارة الداخلية، وطالبوا الوزارة بأن يأتوا بردود مكتوبة تقدم للجنة بشأن الموضوعين اللذين تمت مناقشتهما، مضيفا ان اللجنة في انتظار رد الحكومة لتحديد موعد الاجتماع المقبل للتصويت على الموضوعين.