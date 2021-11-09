الأوساط السياسية تترقب نشر المرسومين «إما بملحق» أو الأحد المقبل ليصبحا نافذين

عودة المحكومين نهاية الأسبوع المقبل.. وعبيد الوسمي أقام حفل استقبال بالمناسبة

سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان



أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية، مبينا أنها صفحة طويت للبدء في مرحلة جديدة طال انتظارها.



وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: «صدر المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة».



وأضاف الغانم: «يجب علي أن أتوجه أولا بالحمد والثناء للمولى عز وجل على التوفيق والسداد والشكر بعد الله والفضل بعده لسمو أمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية التي تحققت».



وذكر الغانم: «أشكر سمو الأمير على ثقته الغالية بتكليفي والأخوين رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، وقد رفعنا التقرير الأول وإن شاء الله سوف تكون هناك تقارير أخرى».



وقال الغانم: «لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد على مباركته ودعمه لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد».



وأعرب الغانم عن شكره أيضا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، ولأعضاء لجنة الحوار الوطني.



واستطرد الغانم قائلا: «شكر خاص لمن لهم دور كبير في تحقيق ما تم تحقيقه وهم الإخوة الأفاضل الأربعون نائبا تقريبا الذين وقّعوا على هذا البيان وناشدوا صاحب السمو وخاطبوه باللغة التي يجب أن يخاطب بها ونتج عنها هذه الاستجابة الأميرية السامية».



وأضاف الغانم: «لم يكن لهذه الاستجابة أن تتحقق لولا ما قام به هؤلاء النواب الأربعون في بيانهم المرسل والتماسهم والذي أجاب الديوان الأميري في بيانه وأشار إلى هذا البيان».



وذكر الغانم: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة لأن العفو ليس هو غاية المجتمع، إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها هي أهم بكثير».



وردا على سؤال صحافي قال الغانم: «تم إبلاغي من قبل أخي سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تقدمت باستقالتها وهذه الاستقالة تحت نظر صاحب السمو أمير البلاد، وبالتالي جلسة الغد (اليوم) لن تعقد لأنني سأحضر وأرفعها بسبب استقالة الحكومة».



واختتم الغانم تصريحه قائلا: «نسأل المولى عز وجل أن نكون قد طوينا صفحة كان يجب أن تطوى للبدء في مرحلة جديدة طال انتظارها وهي مرحلة إنجاز وبناء بإذن الله تعالى».

هذا، وتترقب الأوساط السياسية نشر المرسومين في الجريدة الرسمية «إما بملحق» أو الأحد المقبل ليصبحا نافذين. وتوقعت مصادر نيابية خلال حديثها لـ «الأنباء» عودة المحكومين نهاية الأسبوع المقبل. وأمس، أقام النائب د.عبيد الوسمي حفل استقبال ووليمة في ديوانه احتفاء بصدور العفو عن المحكومين.