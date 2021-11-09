تقدم النائب حمد الهرشاني بعظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على المكرمة الأميرية الأبوية. كما تقدم الهرشاني بالتهنئة للاخوة المشمولين بالعفو والشعب الكويتي.



وأكد ان هذه المكرمة الأميرية تعبر عن عمق العلاقة الابوية بين صاحب السمو وشعبه، آملين ومتفائلين ان يكون العفو بداية جديدة من التعاون والبناء والتنمية والوحدة الوطنية والعمل على إقرار التشريعات الهامة التي تخدم البلاد والعباد ومستقبل الاجيال القادمة ومراعاة الظروف الاقليمية بالمنطقة والحفاظ على امن واستقرار بلدنا وان نقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.