







أعرب النائب د.أحمد مطيع عن شكره الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لتفضله بالعفو عن أبنائه المحكومين ببعض القضايا.



وقال مطيع في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة امس: «أشكر سيدي حضرة صاحب السمو على كرمه وإكرامه لأبنائه وتفضله بالعفو الكريم الذي حدث أمس»، مؤكدا أن هذا الأمر غير مستغرب من صاحب السمو صاحب القلب الكبير ووالد الجميع.



من جانب آخر، انتقد مطيع القرارات التي أصدرها وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، مبينا أنه تجاوز فيها جميع الاختصاصات والصلاحيات. وذكر مطيع أن استجواب الوزير مدرج على جدول أعمال جلسة الغد، مضيفا أنه أضر بالمنظومة الصحية والعمل الفني الاختصاصي الذي يتميز به أطباء أكفاء بوزارة الصحة، وتمادى بالتخبطات والترضيات.



وحمل مطيع سمو رئيس الوزراء المسؤولية عن وقف هذا العبث، مؤكدا أن نواب الأمة لن يسكتوا عن هذا الفساد، إذ ان الوزير أضر بالمنظومة الصحية ولم ينصف الأطباء الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية باتة باستحقاق هذه المناصب. وأوضح مطيع أن الوزير قام بتسكين من صدرت الأحكام القضائية لصالحهم في مناصبهم لفترة ثم قام بتدويرهم لأماكن أخرى، معتبرا أن ذلك دليل على أن الوزير يعمل بمنطق الترضيات.