أكد النائب م.أحمد الحمد أن صدور المرسوم الأميري بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة، يؤكد الرغبة السامية في تهيئة الأجواء ونبذ الخلافات في مرحلة مهمة تشهد فيها الكويت تحديات اقتصادية ملحة وأوضاعا إقليمية تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها.



وقال الحمد: كنا من أوائل المتفائلين بعودة الاستقرار السياسي وأكدنا دائما على أهمية الحوار لحل الخلافات، وأشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون كسابقتها من الخلاف والشد والجذب، إلى أن جاءت دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالحوار الوطني بين السلطتين، والذي تكلل بالنجاح وأثمر العفو الذي أدخل الفرح الى نفوس الكويتيين، كونه يطوي صفحة الخلاف السياسي، ويعيد العمل لخدمة الوطن ضمن المسار الوطني لتعزيز التنمية وبناء نهضة شاملة نتطلع اليها جميها.



وأشاد الحمد بحكمة سمو الأمير الذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق أي اعتبار، انطلاقا من بصيرته الثاقبة وحكمته البالغة في إزالة الخلاف بين أبناء الوطن الواحد.



كما أثنى الحمد على الجهود الصادقة التي عملت على إزالة عوائق الحوار الوطني، الذي تم في أجواء من المحبة الراسخة في نفوس أهل الكويت، متمنيا أن يكون الحوار هو الحل الأكيد لإزالة الخلافات مهما تعاظمت.