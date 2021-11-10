عبدالعزيز جاسم



في درجة حرارة تصل إلى 4 درجات مئوية، خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول على ملعب سيغما أولوموك في التشيك صباح أمس استعدادا للمواجهة الودية الدولية مع منتخب التشيك غدا الخميس في الـ7 مساء. كما خاض الأزرق تدريبا مسائيا تعويضا لعدم قدرة المنتخب على التدريب في يوم الوصول نظرا للرحلة الشاقة التي تجاوزت 15 ساعة بين قطر والنمسا ومن ثم الوصول إلى براغ.



وركز مدرب الأزرق الإسباني كارلوس غونزاليس على الجانب التكتيكي بسبب ضيق الوقت وحتى يصل الى أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة مع أحد المنتخبات المميزة في القارة الأوروبية.



إلى ذلك، سيخوض الأزرق تدريبه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة ستاد انروف، وذلك للتعود على أرضية الملعب.



اهتمام كبير من السفارة وماتشالا



وكان سفيرنا لدى النمسا صادق معرفي وأعضاء السفارة رحبوا بوفد الأزرق برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف.



كما استقبل سفيرنا لدى التشيك راشد الهاجري وأعضاء السفارة وفد منتخبنا بحضور اليوسف، وأقام الهاجري مأدبة عشاء على شرف المنتخب. وفي السياق نفسه، التقى اليوسف بمدرب الأزرق السابق التشيكي ميلان ماتشالا، فور الوصول إلى التشيك.