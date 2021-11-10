يعقوب العوضي



حسم فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية مواجهته مع العربي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن بطولة كأس الاتحاد، ورفع الأصفر رصيده إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد العربي عند 12نقطة.



وفي مباراة أخرى، فاز الجهراء على التضامن بنفس النتيجة ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد التضامن عند 6 نقاط، فيما تفوق اليرموك على الشباب بالنتيجة ذاتها ورفع رصيده إلى 3 نقاط وبقي رصيد الشباب خاليا، كما فاز كاظمة على الصليبخات 3-0 ورفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي رصيد الصليبخات خاليا أيضا، وفاز برقان على الساحل 3-1 ورفع رصيده إلى 6 نقاط وظل رصيد الساحل عند 3 نقاط.