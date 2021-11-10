جرت أول من أمس قرعة بطولة غرب آسيا للشباب وجاء منتخبنا في المجموعة الأولى التي ستقام منافساتها في البصرة مع منتخبات العراق وفلسطين واليمن والبحرين، فيما ضمت المجموعة الثانية التي ستقام منافساتها في أربيل سورية والإمارات والأردن ولبنان.



وبحسب نظام البطولة سيتأهل الأول من كل مجموعة إلى المباراة النهائية، وستنطلق المنافسات 20 الجاري وتختتم في الأول من ديسمبر المقبل. إلى ذلك، قرر اتحاد الكرة الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين التي ستقام منافساتها في السعودية يوم 5 ديسمبر المقبل، وذلك لتزامنها مع فترة الاختبارات الدراسية للطلبة.