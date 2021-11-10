هادي العنزي



أكدت رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكراتيه سعاد الرومي، أن منتخب للكراتيه (كاتا) للسيدات دخل معسكرا إعداديا محليا في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية المؤقت تحضيرا للمشاركة في بطولة العالم للكراتيه التي ستقام في دبي بالإمارات خلال الفترة من 16 حتى 21 نوفمبر الجاري.



ويمثل منتخب الكويت للسيدات في بطولة العالم للكراتيه اللاعبات أسرار جاسم وياسمين المطوع ودلال السعيد.



وذكرت الرومي لـ «الأنباء»، أن المنتخب يتدرب بشكل منتظم يوميا على فترتين صباحية ومسائية، مضيفة: «التدريبات اليومية تشمل الإعداد البدني للعروض الفنية في القتال الوهمي (كاتا) التي ستقدمها بنات الكويت في البطولة الدولية، بشكل جماعي أو فردي، وكذلك رفع الجاهزية البدنية للظهور بأفضل صورة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية في الكويت»، ومشيدة بالروح العالية للاعبات وحرصهن على الالتزام بالمعسكر الداخلي.