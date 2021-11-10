يعقوب العوضي



تستأنف اليوم منافسات بطولة الدوري العام لكرة اليد بقسميه الممتاز والأولى بعد التوقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة قطر الدولية الودية، فضمن الجولة السابعة من الممتاز تقام مباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، الأولى تجمع الفحيحيل برصيده 3 نقاط مع برقان وله 8 نقاط في الـ 5.30، وتليها مواجهة قطبي الكرة الكويتية القادسية والعربي في الـ 7.30، ويحمل الأصفر في رصيده 6 نقاط محتلا المركز الخامس فيما يحمل الأخضر بجعبته 4 نقاط في المركز السادس. ويأمل القادسية بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين العودة إلى مستواه المعهود بعد تعثره في البداية واستعادة مكانته بين فرق المقدمة والمنافسة على منصة التتويج ويضم مجموعة من النجوم منهم عبدالرحمن المزين، ومبارك الخالدي، وعبدالعزيز سالمين، وناصر بوخضرا والمحترفان البحرينيان أحمد المقابي ومحمد حبيب.



في المقابل، يتطلع العربي بقيادة المدرب الصربي نيناد للخروج من دوامة النتائج السلبية ولديه كل من المحترف الإيراني سجاد أستكي الى جانب مجموعة شابة متميزة مثل مهدي القلاف وفواز مبارك وبعض عناصر الخبرة مثل وليد القلاف وأحمد حسين ومن خلفهم حارس المرمى مهدي عبدالحليم. وفي دوري الدرجة الأولى تقام مباراتان ضمن الجولة السابعة على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد، حيث يلتقي في الـ 5.30 خيطان (6 نقاط) مع الساحل (بلا نقاط)، فيما يتواجه في الـ 7.30 الصليبخات (12 نقاط) مع اليرموك (بالرصيد نفسه).



إلى ذلك، كشفت الفحوصات الطبية لحارس مرمى المنتخب الوطني والمحترف في نادي فاردار المقدوني علي صفر، عن استمرار غيابه عن الملاعب لما لا يقل عن 3 أسابيع أخرى، وتستغرق عملية العلاج فترة تتراوح بين 3 و5 أسابيع كحد أقصى.