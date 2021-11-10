هادي العنزي



أبدى رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي رئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد سعادته باستضافة الإمارات عددا من بطولات العالم للعبة خلال الفترة من 6 حتى 26 الجاري، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قام بها البلد المضيف لإظهار هذا الحدث العالمي بالشكل اللائق.



وأكد المحمد قبل مغادرته إلى دبي أن باكورة تلك البطولات الدولية بالإمارات ستكون بطولة العالم للرجال والسيدات التي تقام خلال الفترة من 6 حتى 15 الجاري، على أن تتبعها بطولة الكراسي المتحركة للرجال والسيدات، ثم عدد من البطولات الخاصة بالمراحل السنية المتقدمة لمن هم فوق الـ 50 عاما، مضيفا: «يأتي ذلك ضمن حرص الاتحاد الدولي للبولينغ على توسيع قاعدة المشاركين في اللعبة، وإتاحة الفرصة لجميع المراحل العمرية لممارستها وسط أجواء تنافسية».



وذكر المحمد أن «دولي البولينغ» حريص على تذليل كل العقبات التي تواجه اللعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد نحو مزيد من الانتشار في جميع قارات العالم من خلال العمل المتواصل وخارطة طريق واضحة المعالم، لافتا انه على هامش البطولة سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي 16 الجاري، يليه اجتماع آخر لأعضاء الاتحاد الدولي للبولينغ لمناقشة جدول الأعمال.