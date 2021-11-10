يحيى حميدان



يلتقي فريق الكرة بنادي الكويت مع نظيره الوحدة السعودي عند الساعة الـ 8 مساء اليوم في مباراة تجريبية تقام بمدينة جدة في إطار استعدادات «الأبيض» للدوري الممتاز المقرر انطلاقه 19 الجاري.



وستكون هذه التجربة مفيدة بالنسبة للمدرب الجديد للفريق الكويتاوي، التونسي نبيل معلول، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين ولتحسين الأداء بشكل عام.



والتحق بوفد «الأبيض» يوم أمس لاعب خط الوسط طلال الفاضل بعدما تعذر سفره مع الفريق أول من أمس بسبب ظروف عمله، في حين يغيب عن الكويت في التجربة كل من الغيني سيدوبا سوماه والكونغولي ديوميرسي مبوكاني لالتحاقهما بصفوف منتخبي بلادهما خلال التوقف الدولي الحالي.