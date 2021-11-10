بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) ان الجانبين استعرضا خلال المحادثات الرسمية، التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي، مسارات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والسياسية وغيرها، وفرص توسيع آفاقها على مختلف المستويات، وشددا على الحرص المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، وتحقيق نقلات نوعية فيها بما يخدم التنمية والتقدم في البلدين ويسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعبيهما.



كما بحث الجانبان المستجدات الخليجية والعربية ومجمل التطورات والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأكد سموهما أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أسس السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها.



وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات الإماراتية ـ البحرينية تمكنت، بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من مواكبة تطلعات الشعبين الشقيقين للتعاون والتكامل على مختلف المستويات، وتجسيد ما يربط بينهما من وشائج القربى وأواصر الأخوة في برامج ومشروعات تصب في مصلحة التنمية والنهضة والتقدم في البلدين.



وعبر عن تقديره لمواقف البحرين الدائمة مع الإمارات وعملهما معا من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.



من جانبه، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المستويات المتقدمة للعلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نموا مستمرا على جميع الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وأشاد بأهمية البناء على ما تحقق والدفع بأوجه التعاون في جميع مجالاتها نحو مسارات أكثر تكاملا، معربا عن اعتزازه بما يجمع البلدين من روابط عميقة راسخة تستند إلى تاريخ ممتد قائم على أواصر متينة من الأخوة.



وعقب المحادثات الرسمية، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.