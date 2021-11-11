آلاء خليفة



أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) قائمة ترقيات هيئة التدريس لعام 2021 والتي تشمل الأساتذة المستوفين لشروط الترقيات الأكاديمية من تميز في مجالات التدريس والبحث العلمي والخدمات الإدارية.



وجاءت الترقيات تثمينا وتقديرا لجهود أعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهدا في تعزيز مهمة المؤسسة ومساعدة الطلاب باستخدام طرق التدريس المبتكرة والحديثة. وتمت ترقية خمسة من أعضاء هيئة التدريس، حيث حصل اثنان منهم على درجة الأستاذ وهما: د. أندريه زافالي إلى رتبة أستاذ فلسفة في كلية الآداب والعلوم، ود. إياد أبو دوش إلى أستاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.



فيما حصلت د. كاثرين هينيسي على لقب أستاذة مشاركة في اللغة الإنجليزية، ود. أنجليكا دي أنجليس أستاذة مشاركة في الأدب المقارن في كلية الآداب والعلوم.



بالإضافة إلى ذلك، تمت ترقية شيري سميث إلى محاضر أول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف.



وتتكون هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية في الكويت من مجموعة مؤهلة من الأكاديميين الدوليين ذوي الخبرة في النمط الأميركي للتعليم العالي، حيث يبلغ عددهم أكثر من 123 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، 92% منهم حاصلون على درجة الدكتوراه أو الرتب العليا.