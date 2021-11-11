عبدالعزيز الفضلي



بدأت وزارة التربية بصرف مكافآت الأعمال الممتازة للادارات المدرسية من معلمين واداريين وذلك عن العام الماضي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزارة أحالت إلى البنك المركزي مبالغ المستحقين للاعمال الممتازة، مشيرة إلى انه ستكون جميعها في حساباتهم اليوم الخميس.



وأوضحت المصادر ان الوزارة خصصت 60 مليون دينار لمكافآت الأعمال الممتازة، لافتة إلى ان سبب تأخر صرفها لعدم وجود سيولة.



من جهة أخرى، أعلنت «التربية» وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن فتح الباب لجميع الشركات الغذائية والمشاريع الصغيرة الراغبة في تمويل المقاصف المدرسية للتقدم باستكمال الاجراءات للحصول على التأهيل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتوريد الاغذية والمشروبات إلى المقاصف المدرسية، على أن تقدم الطلبات إلى المناطق التعليمية ثم تستكمل الاجراءات في مقر الهيئة العامة للغداء والتغذية، علما ان آخر يوم للاعتماد وليس التقديم هو 25 الجاري.



‫هذا، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والسفارة الأميركية وبتوجيه من الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، قام التوجيه الفني العام للغة الانجليزية بعقد لقاء تنويري ومقابلات لمجموعة من معلمي ومعلمات مادة اللغة الانجليزية بوزارة التربية وذلك للتعريف ببرنامج الإرشاد الأكاديمي الجامعي في مدارس التعليم العام.