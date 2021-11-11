إجراء الاستئناف وفق القانون الكويتي هو أنه عندما يصدر حكم أول درجة في حق متهم ما في قضية ما، له أن يطلب إعادة النظر في الحكم، وذلك عندما يجد أن الحكم ليس في صالحه أو بمعنى آخر أن الحكم لا يعجبه، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف أو أدنى منها على حسب درجة التقاضي أمام المحكمة فيما إذا كانت أمام الجزئية أو الكلية، وتلك المحكمة المستأنف أمامها الحكم لها أن تثبت حكم أول درجة أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة التمييز فهي من حقها أن تميز الأحكام ويكون حكمها حكما باتا بعدما كانت قبلها حكما نهائيا، وبالتالي لا يحق لأي جهة قضائية أن تنقض حكمها والتي تصبح واجبة النفاذ بشكل نهائي ولا يقبل التعقيب عليها.

عبدالعزيز سعود العازمي - كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون