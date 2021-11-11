آلاء خليفة



أعلن عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د.مدالله سويدان عن ترشحه لعضوية رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية للعام النقابي 2021/2022، وتقديمه بطلب الترشح لعضوية الرابطة، أمس الثلاثاء.



وطرح سويدان عددا من الاقتراحات والمطالب التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة بعد نجاحه في الفوز بثقة زملائه في الانتخابات التي ستجرى يوم 29 الجاري.



وأعرب سويدان عن استيائه من عدم ضم كليات التعليم التطبيقي تحت مظلة الجامعات الحكومية، مشيرا إلى قانون الجامعات الحكومية لسنة 76/2019، لا يعبر عن اساتذة الهيئة ولم يأخذ آراءهم في صيغته وبنوده، متسائلا: كيف يمكن تجاهل أكبر مؤسسة تعليمية جامعية في البلاد، تضم اكثر من 53 ألف طالب وطالبة، وأكبر هيئة تدريسية وتدريبية، مضيفا أنه في حال نيل ثقة الأساتذة فإنه سيسعى الى ضم كليات التعليم التطبيقي تحت مظلة الجامعات الحكومية. وشدد على ضرورة مساواة أعضاء هيئة التدريس كليات التطبيقي بنظرائهم في جامعة الكويت في المكافآت والساعات الزيادة، ومكافأة الفصل الصيفي، مطالبا إدارة الهيئة باتخاذ جميع الاجراءات لحفظ حقوق الأساتذة.



واختتم سويدان أنه سيسعى كذلك إلى مساواة أعضاء هيئة التدريس من النساء بزملائهم الرجال في بدل السكن، حيث ان لائحة بدل السكن مجحفة بحقوقهن فقد أعطت الرجل الحق في بدل السكن، وتغاضت الزميلات المتزوجات اللاتي يراعين أبناءهن، بالإضافة إلى حقوقهن في تولي المناصب الأكاديمية والإشرافية.