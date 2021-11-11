عبدالعزيز الفضلي



ضمن أنشطة وفعاليات الحملة الوطنية لبيئة تعليمية آمنة نظمت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية الصحة والإعلام محاضرات توعوية للطلبة والطالبات في مدارس وزارة التربية.



من جانبها، قالت النقيب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية سارة فريدون إن الحملة الوطنية للعودة للمدارس انطلقت تحت شعار «تعليم آمن» لرفع مستوى المتعلم بأهمية اتباع الاشتراطات الصحية والتقييد بالتعليمات الأمنية وخلق بيئة تعليمية آمنة للعودة للحياة الطبيعية، وذكرت فريدون خلال إلقاء محاضرة للطالبات في مدرسة أم كلثوم بنت محمد المتوسطة أن المحاضرة تدور حول السلامة المرورية والقيادة الآمنة لتجنب الحوادث وخلق جيل واع مثقف أمنيا ومروريا.



وأضافت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة ورئيس الفريق الإعلامي للتطعيم ضد كوفيد-19 د.غادة ابراهيم أن المحاضرة تهدف إلى توجيه رسالة توعوية للمعلمات والمتعلمات بخصوص التطعيمات وأهمية التطعيمات للوقاية من الفيروسات المختلفة والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الدراسة والحياة اليومية لتقليل أعداد الإصابات والعودة للحياة الطبيعية.



كما أقيمت محاضرة توعوية أخرى للطلبة بعنوان «تعليم آمن» في مدرسة عيسى الهولي التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية.



بدوره، قام النقيب مصطفى بوعباس من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من وزارة الداخلية بإلقاء محاضرة عن القيادة من غير رخصة قيادة، وتأثيرها على الطالب من خلال الاجراء القانوني المتخذ عليه من الجانب النفسي ومن الجانب الوظيفي بالمستقبل. وتضمنت أنشطة الحملة توزيع الهدايا والعلب الوقائية الصحية على الطلبة.