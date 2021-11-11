يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث تقام اليوم مباراتان فيلعب حامل اللقب الكويت (12 نقطة) مع القرين (دون نقاط) في الـ 5.30، فيما يواجه كاظمة (7 نقاط) السالمية (8 نقاط) في الـ 7.30.



ويتطلع الكويت الى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوز جديد يضمن له الابتعاد بصدارة الترتيب العام، ويقوم المدرب الوطني هيثم الرشيدي بعمل كبير مع الكتيبة البيضاء ويعتمد على مجموعة من النجوم مثل صالح الموسوي، وعبدالعزيز الشمري، ونواف الشمري والمحترفين القطري فرانكيس والكوبي آنخيل هيرنالديز. وفي الجهة الأخرى، لن تكون المهمة سهلة على القرين الذي يطمح لتحقيق المفاجأة والخروج بنقطتي اللقاء رغم صعوبة المهمة.



وفي المواجهة الأخرى التي تجمع السالمية وكاظمة ففوز البرتقالي يعني حصده نقطتين ثمينتين تمكنه من الوصول إلى وصافة الترتيب العام بينما تعني للسالمية تضييق الخناق على المتصدر الكويت ومواصلة مطاردة الحلم في تحقيق اللقب.



ويقود السالمية المدرب السعودي فاضل السعيد ولديه عدد من اللاعبين الممتازين مثل علي البوشي، وعلي بولند، وبندر الشمري والحارس محمد بويابس، بالإضافة الى المحترفين التونسيين أنور بن عبدالله ومحمد فراد.



أما كاظمة فيدخل أول اختباراته الفعلية مع المدرب الجديد خالد طالب الذي سبق له قيادة الفريق في الموسم قبل الماضي، ويستعين بكل من التونسي بلال حمام والبحريني علي عبدالقادر الى جانب مجموعة من اللاعبين المميزين مثل إبراهيم الأمير، وأحمد القطان، وسالم عبدالسلام والخبرة عبدالعزيز نجيب.



إلى ذلك، تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد باتحاد اليد مباراتين ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى فيلعب الشباب (نقطتين) مع النصر (6 نقاط) في الـ 5.30 بينما يلعب الجهراء (4 نقاط) مع التضامن (6 نقاط) في الـ 7.30.