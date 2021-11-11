عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد في تصريح لـ «الأنباء» ان فريقه من خلال المباريات التي خاضها سواء الودية أو في بطولة كأس الاتحاد ظهر بشكل جيد، وقام بتطبيق كافة الأمور الفنية التي تدرب عليها اللاعبون منذ الصيف الماضي، مشيرا إلى أن طموحه مع «العنابي» هو الفوز في كل مباراة لأن ذلك هو ما سيتيح المنافسة على الألقاب.



وأضاف عواد أن مجلس إدارة النادي ورئيس جهاز الكرة فيصل العدواني لم يقصروا مع الفريق سواء من ناحية التعاقد مع محترفين مميزين أو لاعبين محليين وهو أمر يجعلنا نعمل بجهد مضاعف لتحقيق الأهداف بتكوين فريق متطور قادر على المنافسة.



وأوضح أن عامل الطقس وتغير الجو ساهم بتعرض عدد كبير من لاعبيه لوعكات صحية، ما ادى الى غيابهم عن التدريبات في الأيام الماضية إلا أن عددا منهم سيكون جاهزا لمباراة الغد الودية أمام القادسية التي ستكون الأخيرة في إطار الإعداد لانطلاقة بطولة الدوري 19 الجاري، حيث سيلعب «العنابي» مع السالمية في أولى مبارياته في 20 منه.



وأشار عواد إلى أن هناك 3 لاعبين من المصابين لم يشاركوا بعد في التدريبات الجماعية لكن إصاباتهم غير مقلقة، وهم فهد العنزي ومحمد الفهد ولافي عماش ويتواجدون حاليا في مرحلة التأهيل مع المعد البدني.