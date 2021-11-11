ناصر العنزي



في أجواء باردة جدا تصل إلى 4 درجات مئوية يحل منتخبنا الوطني «الأزرق» ضيفا على منتخب التشيك اليوم في تجربة ودية دولية ثقيلة ضمن أيام «فيفا دي»، كما سيخوض تجربة أخرى امام ليتوانيا الاثنين المقبل، وهما بلا شك تجربتان مفيدتان لحاجة لاعبينا لمثل هذه المباريات حيث يضم عناصر من الشباب. وكان مدرب منتخبنا الاسباني كارلوس غونزاليس قد اختار قائمة من لاعبي الخبرة والشباب لهذه المباراة تضم كلا من بدر المطوع وحسين اشكناني وحمد القلاف وحمد الحربي وخالد الرشيدي وخالد العجاجي وخالد الفضلي وراشد الدوسري وسلمان البوص وعبدالرحمن كميل وطلال القيسي وفواز عايض ومبارك الفنيني ومهدي دشتي وناصر فالح وجاسم عتيق وعثمان الشمري وبندر بورسلي ومحمد خليل وعبدالعزيز ناجي ومحمد الهويدي.



وقد باشر الأزرق تدريباته بحضور جميع اللاعبين وتأكدت جهوزيتهم للمباراة والتي بالطبع تمثل اختبارا صعبا لهم امام منتخب يضم عددا كبيرا من المحترفين يفوقونهم قدرات وخبرة. وفي مثل هذه المباريات فإن الفوز والخسارة ليست مقياسا للحكم على مستوى اللاعبين إنما تكون عاملا مهما للجهاز الفني في تقييمهم للاعبين، لذلك على كل لاعب من منتخبنا الاستفادة من مثل هذه المباريات ذات القيمة الفنية المرتفعة. الى ذلك، كلف الاتحاد الدولي طاقم تحكيم من سلوفاكيا بإدارة المباراة يتكون من بيتر كرالوفيتش للساحة، وميلان ستربو وفرنانتسيك فرينش مساعدين للحكم، فيما سيكون التشيكي يان ماشاليك حكما رابعا.



المغادرة إلى ليتوانيا



الى ذلك، يغادر اليوم وفد الأزرق إلى ليتوانيا، وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب الليتواني الإثنين المقبل في ثانية مواجهات الأزرق الدولية الودية، وبعد الرحلة المرهقة إلى التشيك قرر اتحاد الكرة العودة بطائرة خاصة تجنبا للإرهاق، وكذلك لعدم وجود حجوزات مناسبة للعودة من ليتوانيا، لاسيما أن بطولة الدوري تنطلق 19 الجاري والأندية ستطلب لاعبيها قبل المباراة بـ 48 ساعة لكي يتم تجهيزهم للمباراة بالشكل المطلوب.