أعلن رئيس اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» حسن الخواجة عن تنظيم بطولة «ميني قول للإعلاميين» الأسبوع المقبل على صالة اللجنة الأولمبية في منطقة جابر الأحمد تحت رعاية اللجنة الأولمبية نفسها، موضحــا أن البطولـــة ستشهد مشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين، في حين ستقام خلال البطولة مباراة بين لاعبي المنتخب الوطني لكرة الصالات.



وأشار الخواجة إلى أن البطولة ستشهد حضور سفير «ميني قول» المعلق الرياضي في قنوات «بي إن سبورت» القطرية الجزائري حفيظ دراجي، وممثل اللعبة في القارة الأوروبية الإعلامي في «بي إن سبورت» إبراهيم خضرة، مضيفا ان اللجنة المنظمة للبطولة تواصل تحضيراتها لتنظيم البطولة بأبهى صورها، شاكرا اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر على تعاونها وحرصها على إنجاح الحدث، كما شكر الشيخ جابر ثامر الجابر على دعمه لهذا اليوم الرياضي الذي يهدف إلى نشر لعبة «ميني قول» في البلاد وإيجاد قاعدة جماهيرية لها داخل البلاد وخارجها.