أعلن مدير عام نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات سيف المطيري تنظيم النادي على حلبته بطولة الاستعراض الحر غدا الجمعة. وقال المطيري إن النادي يواصل تجهيزاته لانطلاق هذا الحدث الرياضي المهم اذ يضع لمساته الأخيرة ليكون الاستعداد مواكبا لأهمية الحدث، متوقعا أن تشهد البطولة منافسات قوية بين المشاركين الطامحين إلى تسجيل نتائج إيجابية في البطولة التي تعتمد على المهارة الفنية للسائقين بالمقام الأول. وذكر أن البطولة تعد الثانية التي ينظمها النادي هذا العام، مضيفا: «هذا الحدث جديد من نوعه في الكويت إذ ستشارك فيه الكثير من الفرق الشبابية التي تسعى إلى إثبات جدارتها وتميزها في عالم رياضة السيارات».



وثمن جهود الهيئة العامة للرياضة وجميع الجهات الحكومية المشاركة ودعمهم للبطولة.