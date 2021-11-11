يعقوب العوضي



تنطلق غدا الجمعة في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان الجولة الأولى لأول دوري كويتي لقفز الحواجز الذي ينظمه الاتحاد المحلي للعبة برئاسة مسعود حيات ومشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية.



وخلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد الكويتي لفروسية قفز الحواجز مساء الأربعاء في مقر اللجنة الأولمبية للحديث عن برنامج الموسم الحالي وجولات الدوري المحلي الذي يستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل بحضور أمين السر العام لاتحاد الفروسية نبيلة العلي وأعضاء مجلس الإدارة الفرسان علي الخرافي ويوسف الصباح، وممثلي الشركات الراعية، قالت الحكمة الدولية نبيلة العلي ان هناك خطة رباعية وضعها مجلس الإدارة الذي تم إشهاره بالكويت في 5 يناير الماضي، تتمثل في إقامة دوري محلي بمستوى دولي من حيث الارتفاعات والقوانيـــن، وتـــدريب فرسان الكويت وتأهيلهم للمنافسات الدولية، وكذلك استضافة بطولات دولية مؤهلة لكأس العالم، واستضافة بطولات قارية (لقفز الحواجز والترويض)، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب السويسري ماركس فوكس لقيادة المنتخب الكويتي.



وأضافت العلي ان الدوري المحلي يضم 8 بطولات، كل بطولة تستمر على مدى يومين متتاليين وتشمل أشواطا للمحترفين والهواة والناشئين، ويتنافس في الدوري أكثر من 300 فارس وفارسة وتبلغ مجموع الجوائز أكثر من 80 ألف دينار، مشيرة إلى أن هناك معسكرات خارجية سنوية للاعبين، بالإضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية 2022 والمشاركة في بطولات الدوري العربي والبطولة الآسيوية 2023 وتجهيز منتخب منافس للتأهل لأولمبياد باريس 2024.



من جانبه، أشار الفارس الدولي علي جاسم الخرافي إلى أن هناك بطلا للدوري وهو الفارس الحاصل على أكبر عدد من النقاط في جولات البطولة، مشيرا إلى أنه ستتم استضافة 3 بطولات دولية منها بطولة مؤهلة لكأس العالم بعد توقف 12 سنة عن استضافة بطولات دولية، وهذه البطولات مهمة ترتقي بمستوى الفرسان وتدعمهم لشراء خيل، ولله الحمد أصبحنا قادرين على المنافسة في البطولة الآسيوية.



بدوره، أوضح الفارس يوسف مشعل الصباح أن اتحاد الفروسية يتميز عن غيره من الاتحادات المحلية بأن أمين السر من العنصر النسائي وأن اثنين من أعضاء المجلس فارسان محليان، الأمر الذي يجعل منهم حلقة وصل بين الإدارة والفرسان.