يحيى حميدان



أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا أن الاستعدادات لخوض غمار دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق 22 الجاري تسير على قدم وساق على الرغم من التوقف الطويل الذي يعاني منه جميع الفرق.



وبين الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن «الأحمر والأسود» سيختتم استعداداته بملاقاة كاظمة غدا الجمعة، بعدها سيتم الاكتفاء بالتدريبات اليومية فقط، لوصول اللاعبين للمستوى الفني والبدني المطلوب.



وأشار إلى أن خيطان لا يعاني من إصابات مقلقة، حيث حصل كل من البرازيلي جوناثان بيريرا وأحمد عادل والحارس حمد الخالدي على راحة من التدريبات خلال الأسبوع الجاري لتفادي تفاقم إصاباتهم وهي عبارة عن شد عضلي، وبالتالي فإنهم لن يكونوا متاحين في البروفة الأخيرة للموسم أمام «البرتقالي».