أسامة أبو السعود



تقدم رئيس مجلس ادارة نقابة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية د.بندر النصافي وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لعضو مجلس الأمة النائب فايز غنام الجمهور لتبنيه كل قضايا التي تهم وزارة الأوقاف الإسلامية ومنها قضايا المعلم والعملية التعليمية في دور القرآن الكريم والسراج المنير وكان آخرها تقديمه اقتراح بتخفيض الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في سنة 2017 لما يمثله هذا القرار من إجحاف للهيئة التعليمية وعدم تمكينه للشباب في تبوء المناصب الاشرافية وقتله للطموح والتنافس الوظيفي لدى المعلمين.



وناشد رئيس مجلس الإدارة رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل ديوان الخدمة المدنية بإنصاف جموع المعلمين والاستعجال في تبني اقتراح النائب فايز الجمهور وعرض تعديل القرار على مجلس الخدمة المدنية لإقراره واعتماده لكي تعود الأمور الى وضعها الطبيعي ونصابها الصحيح في مراعاة شروط مدد الخبرة المطلوبة وفق التدرج الوظيفي من أدنى السلم الوظيفي إلى أعلاه، حيث لا يعقل أن تكون مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني متجاوزة لمدد الخبرة المطلوبة لوكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد.