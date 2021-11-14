مريم بندق



تصدر الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية الحكم في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع سفر غير المطعمين للخارج، وهو الحكم الذي سيحدد ما إذا كان يسمح لغير متلقي اللقاح بالسفر أو استمرار قرار مجلس الوزراء بمنع سفرهم.



وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قد رفضت في يونيو الماضي دعوى مقامة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع سفر غير المطعمين. من جانبها، قالت مصادر صحية ان الكويت حققت انخفاضا واضحا في أعداد الإصابات، ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة، ومازال من واقع الإحصاءات استمرار معدل الانخفاض، واستمرار الاحترازات ومنها منع سفر غير المطعمين الى الخارج هدفه توفير حماية أفضل من خطر الإصابة بالعدوى وحفاظا على المناعة المجتمعية.