عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن التكلفة الاجمالية لمكافآت الأعمال الممتازة لموظفي وزارة الاشغال العامة للعام 2021 تقدر بـ 7 ملايين دينار. وأضافت المصادر ان الوزارة قامت بصرف مكافآت الاعمال الممتازة للموظفين للعام 2020، وأنها ستقوم بصرف مكافآت العام 2021 نهاية السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 مارس المقبل، على ان يتم حصر عدد المستحقين لها والتقييم وفق الميزانية المحددة من قبل وزارة المالية.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة صرفت للموظفين المستحقين مكافآت الأعمال الممتازة خلال العام 2020 نحو 6.5 ملايين دينار، حيث تم اعتماد قواعد منحها بموجب قرار صادر عن لجنة شؤون الموظفين، استنادا لما نص عليه في قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذا الشأن.