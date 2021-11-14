الشمري: للفحم 7 أنواع وعلى المستهلكين الانتباه إلى النوعية الجيدة

بهذه الطريقة يمكن التمييز بين الفحم الجيد والرديء

طلال الخالدي: أتمنى تشديد الرقابة على الأسعار من الجهات المعنية

ارتفاع سعر الخيشة بين دينار ودينارين شيء غير معقول

فايز البيشي: كل ما نريده تشديد الرقابة لمنع استغلال الناس في المواسم

شعبان أبوعبدالقادر: سبب زيادة سعر الفحم يعود إلى مصدره

الفحم الأفريقي الأكثر طلباً ويستخدم للشيشة والشوي والتدفئة

محمد الدشيش

بعد عامين من الانقطاع عن التخييم بسبب جائحة «كورونا»، ومع اقتراب بداية موسم التخييم لهذا العام تزامنا مع عودة الحياة الطبيعية، يتشوق الجميع إلى قضاء الأوقات المحببة في الأجواء النقية كتقليد حافل بشغف النزوح إلى الطبيعة والمناخ الرائع واجتماع الأسر والأحبة طلبا للراحة والهدوء بعيدا عن صخب الحياة الحديثة وتيارها الروتيني الجارف.

ويمثل موسم التخييم الذي يبدأ في الكويت 15 نوفمبر ويستمر 4 أشهر مغامرة حياتية رائعة ضمن الأجواء الطبيعية المتجددة بكل ما فيها من تعزيز للروابط الاجتماعية والأسرية وسط العادات الشعبية والتراثية وتغيير وتيرة الحياة العملية. إنه تراث طالما أحبه الكويتيون، وتشوقوا للعودة إليه، وها هم يقبلون على الاستعداد له بشراء مستلزمات التخييم المختلفة.

«الأنباء» حرصت على رصد إقبال محبي التخييم على شراء الخشب والفحم بقصد التدفئة والشواء، فكانت لنا جولة في أشهر مكان للفحم بالكويت منذ 60 عاما وهو ما يطلق عليه دوار الفحم، وقد رصدنا خلال الجولة وجود شكوى شبه جماعية من ارتفاع الأسعار، ومناشدة كثير من المستهلكين للمسؤولين ضرورة تشديد الرقابة لمنع استغلالهم من قبل بعض التجار في هذه الأيام، كما تعرفنا على تفاوت السعر بحسب النوع وأهمية اختيار النوع الجيد من الفحم، وسبل تمييزه عن الرديء، فإلى التفاصيل:



بداية، التقينا حسين الشمري وهو موظف في خدمة حماية المستهلك، والذي قال إن الفحم له أكثر من 7 أنواع، كما له عدة استخدامات أشهرها فحم الشيشة، ناصحا رواد البر بأن ينتبهوا من أنواع الفحم وخصوصا هذه الأيام بعد بداية موسم التخييم، وأود أن أذكر لك نوعين من الفحم وهي الطريقة لاكتشاف نوعية الفحم الجيدة، فالفحم الجيد عند رميه على الأرض يخرج صوتا مثل صوت الحديد أما الفحم الثاني فلا صوت له، وتجد حجمه كبيرا، ومن مميزاته أنه لا يخرج دخانا ولا شرارا وتوجد عدة أنواع، وفي مقدمتها الفحم الأفريقي والفيتنامي والإندونيسي.



وعند سؤالنا عن الأسعار بعد عودة موسم التخييم قال إن الأسعار لم تتغير وحتى لو تغيرت فالتغيير بسيط ولا يذكر، ولكن عليك الانتباه من وزن الخيشة عند الشراء وعليك الانتباه بألا يكون الفحم متكسرا إلى قطع صغيرة فهذا الفحم لا فائدة منه.



أين الرقابة؟



ثم التقينا طلال الخالدي الذي قال: أنا من سكان الجهراء ولكن تعودت ألا أشتري الفحم إلا من هذا المكان لتوافر أجود أنواع الفحم ولكن فوجئت بأن الأسعار مرتفعة عن السابق وأقول لك شيئا، المعروف أن الكويت بلد مواسم وكل سلعة يرتفع سعرها في موسمها والسبب يعود إلى قلة الرقابة من الجهات المختصة وأتمنى أن يكون هذا الفحم الذي أفضله على الخشب لسهولة اشتعاله وان يكون ارتفاع سعره بشيء معقول من ربع إلى نصف دينار ولكن أن يصل الارتفاع إلى دينار ودينارين، فهذا شيء مبالغ فيه وغير معقول أن خيشة الفحم التي كنت آخذها في السابق 3 دنانير الحين يصل سعرها إلى 4 وبعض الأحيان 5 دنانير، وأنا آخذ أسبوعيا خيشتين أو ثلاثا، وهناك غيري عندهم مخيمات عائلية كبيرة من بداية الموسم إلى نهايته وهم يستهلكون كمية كبيرة من الفحم يوميا تصل إلى 5 خياش وهذه الزيادة في سعر الفحم تكون مكلفة عليهم وتحتاج إلى ميزانية إضافية.



استغلال الموسم



والتقينا فايز البيشي فكان رأيه موافقا لمواطنه طلال الشمري في الشكوى من الأسعار، إذ قال إنها ارتفعت بشكل جنوني، وانظر إلى كرتون الفحم هذا من سعر 3.5 إلى سعر 5.5 وهو نفس الفحم ونفس الكمية ولا أدري ما سبب هذه الزيادة المبالغ فيها.



وأضاف: صدقني اخوي حنا ما نبي السعر ينزل أو يصعد ولكن حنا نطالب بأن السعر يثبت ولا يقوم أحد باستغلالنا في فترة المواسم.



وعند سؤالنا عن اختياره بين الفحم والخشب، قال أفضل الفحم لسببين: أولا لا يخرج منه دخان، ثانيا يشتعل بسرعة، كما أن الخشب الذي كان 12 كيلو ارتفع سعره من 3 دنانير بالسابق ووصل الآن إلى 4 دنانير، وهذا ليس أفضل أنواع الخشب، فهناك أنواع من الخشب سعره مرتفع وغال جدا ناهيك عن مستلزمات البر والتخييم الأخرى فعندما سمع تجار هذه الأغراض عن السماح بموسم التخييم لم يفكروا في أي شيء سوى زيادة الأسعار بشكل جنوني.



الأمان



والتقينا مع عبدالكريم وهو من المقيمين في الكويت فقال إنه يحتاج إلى «خيشة» فحم كل يومين للشيشة والشوي، لافتا إلى أنه يسكن في هذه المنطقة منذ 6 سنوات، ويشتري من هذا المكان لقربة إلى سكنه وقال ان الأسعار بدأت بالارتفاع خلال هذا الشهر بشكل ملحوظ.



كما التقينا أم ناصر العجمي وقالت الأسعار مرتفعة وخصوصا الفحم، ونحمد الله أن عدنا إلى طبيعتنا وزالت غمة «كورونا» عن هذه الأمة. وزادت: أنا أفضل الفحم على الخشب برغم ارتفاع سعره وذلك لسهولة اشتعاله وثانيا هو أكثر أمانا من الخشب.



إشكالية النوع والسعر



والتقينا شعبان أبو عبدالقادر وهو بائع في السوق منذ 30 سنة، فقال إن السبب وراء زيادة السعر يعود إلى المصدر فنحن لا نأخذ من بيع الفحم نسبة كبيرة من الربح لأن الفحم مستهلك يومي لكثير من الأنشطة بالكويت من مقاه ومطاعم، ويزداد الطلب عليه في فتره الشتاء للمخيمات، ودائما الأسعار يتحكم بها المستورد الخارجي.



وقال إن الفحم تختلف أنواعه فهناك فحم وزن 3 كيلو غرامات بسبعة دنانير ونصف الدينار، وهناك نوعية فحم 12 كيلو بسعر دينارين ونصف الدينار فقط، وبعض الناس لا يميز بين الفحم فعندما تقول له 3 كيلو بـ 7.5 يجن جنونه لأنه يسمع عن فحم 12 كيلو بدينارين ونصف الدينار، لكن هناك بعض الزبائن يعرفون أنواع الفحم ولا يطلبون إلا الفحم الجيد ويعرفون سعره؛ وصدقني الزيادة الحالية بالأسعار لا تتعدى 10%، وهذا شيء طبيعي في كل عام.



وعن أكثر الأنواع طلبا لدى الزبائن، قال صندوق الفحم الأفريقي المغلق وهو يستخدم للشيشة والشوي والتدفئة وسعره 5 دنانير.



تاريخ طويل



كما التقينا ابن صاحب أقدم وأكبر محل في دوار الفحم، وقال إن والدي من أول من عمل بالكويت في تجارة الفحم وقد توفاه الله في العام الماضي عن عمر 88 سنة، وكان يمارس عمله داخل المحل.



وقد أغلقنا المحل بعد وفاته لمدة 7 أشهر وذلك بسبب سفرنا مع جنازة والدي إلى إيران وصادف سفرنا إغلاق جميع المنافذ والمطارات بين الدول بسبب أزمة كورونا.



وذكر أن الأسعار ثابتة في المحل منذ عهد والدهم، مضيفا إن شاء الله لا نرفع السعر على أي أحد وإذا كانت هناك زيادة فهي من المصدر الخارجي ولا نستطيع السيطرة عليها ولكنها زيادة بسيطة ولفترة محدودة من كل عام ومن بعدها ترجع الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

وصية المرحوم صاحب المحل

التقينا أكبر علي وهو يعمل في أقدم وأكبر محل في دوار الفحم، فقال لـ «الأنباء» إن عملي في هذا المحل منذ 6 أعوام يقتصر على وزن الفحم وتعبئته في خياش، مضيفا: منذ 48 سنة وأنا بالكويت والآن أصبحت مجبرا على المغادرة بسبب قانون إقامة من هم فوق 60 عاما.



وزاد: أنا لا أهتم بسعر الفحم، ولكن أعرف ان موسم الشتاء يزداد الطلب عليه وهذا يضاعف العمل علي لتجزئة الفحم ووزنه وتخييشه، لافتا إلى أنه في كل خيشة يقوم بإيفاء وزنها وزيادة، وهذه وصية المرحوم صاحب المحل.

لقطات من الجولة

لوحظ أن الطلب على الفحم اكثر من الخشب.



رصدنا وجود ازدحام شديد من المستهلكين على سوق الفحم (دوار الفحم).



تركز الطلب على أنواع معينة من الفحم ومنها الأفريقي والفيتنامي.



شدد البعض على أهمية اختيار النوعية الجيدة من الفحم للحصول على الفائدة المرجوة منه.



بعض المتخصصين في معرفة الفحم، أشاروا إلى طريقة لمعرفة الفحم الجيد من الرديء.