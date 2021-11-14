أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية تخطط لدراسة الخيارات التمويلية المثلى خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتمويل المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في القطاع النفطي.



وقالت المصادر ان «مؤسسة البترول» دعت 5 شركات محلية وعالمية للدخول في ممارسة سيتم طرحها رسميا اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تعقد اجتماعا تمهيديا عن بعد مع الشركات المؤهلة في 29 فبراير الجاري، وسيكون آخر موعد لتقديم العروض المالية في 14 ديسمبر المقبل. وذكرت أن الشركات المؤهلة للمشاركة في الممارسة هي: شركة بيتك كابيتال بالتعاون مع ميتسوي سوميتومو المصرفية اليابانية، شركة الوطني للاستثمار بالتعاون مع اتش اس بي سي، سوسيتيه جنرال وشركة روتشيلد المصرفية، شركة آي إن جي لإدارة الاستثمار وأخيرا ستاندرد تشارترد.