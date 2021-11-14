أحرز نادي الكويت لقب منافسات فئة العمومي للفرق ضمن مسابقات اليوم الأول للبطولة العامة لسباق الطريق لألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لمدة 3 أيام فيما احتل القادسية المركز الثاني والجهراء الثالث، فيما تمكن القادسية من الفوز بالمركز الأول لمنافسات فئة الناشئين للفرق ضمن البطولة ذاتها والتي أقيمت على الطريق المحاذية لستاد جابر الدولي متقدما على نادي كاظمة الذي حل بالمركز الثاني فيما كان المركز الثالث لنادي الساحل.



وعلى صعيد منافسات الفردي تمكن اللاعب سليمان عباس من نادي الكويت من الظفر بالمرتبة الأولى لسباق فئة العمومي والذي كان على مسافة 5 كيلومترات، فيما جاء زميله بالنادي عبدالرحمن عباس ثانيا بينما نال لاعب نادي الفحيحيل عمر عياد المركز الثالث، وفاز لاعب خيطان فارس علي بمنافسات الفردي لسباق فئة الناشئين الذي كان لمسافة 3 كيلومترات تلاه سويد عبدالله من نادي الساحل ثانيا في حين احرز لاعب نادي القادسية فرج مبارك المرتبة الثالثة.



وعقب ختام منافسات اليوم الأول للبطولة، قال رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي إن البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي المحلي للاتحاد (2021-2022) والبطولات التالية للاتحاد تكتسب أهمية كبيرة كونها ستكون تجهيزا للاعبي المنتخب الكويتي الذين سيشاركون في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالبلاد يناير المقبل.