يعقوب العوضي



دشن حامل لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة «القادسية» حملة دفاعه عن الدرع بفوز على الكويت 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة، ليحصد الأصفر أول نقطتين، فيما ربح الكويت أول نقطة.



وجاءت المباراة متوازنة ومتكافئة بين الطرفين، إلا ان لاعبي الأصفر نجحوا في تحقيق الفوز الذي يعتبر بمنزلة الثأر من الخسارة أمام الكويت في بطولة السوبر التي فاز بها الأبيض بثلاثية نظيفة مع انطلاقة الموسم الحالي.



وفي مباراة أخرى، فاز العربي على الجهراء بنفس النتيجة، وبرقان على التضامن بثلاثية نظيفة كسب فيها أول 3 نقاط بينما بقي رصيد التضامن خاليا.



وفي منافسات دوري الدرجة الأولى فاز الشباب على الساحل 3-2 ليضع في رصيده أول نقطتين بينما أصبح رصيد الساحل نقطة.