يحيى حميدان



خسر فريق الكرة بنادي برقان من التضامن 1-2 في مباراة ودية جمعت الفريقين أول من أمس على الملعب الفرعي رقم 3 بنادي النصر. وسجل هدف «الذهبي» لاعب خط الوسط علي الاستاذ، فيما أحرز هدفي «العنيد» كل من الهولندي كوينسي هوي وحامد الرشيدي. وتعرض برقان لـ «خسارة مضاعفة» بعدما أصيب محترفه البرازيلي وليام رودريغيز في العضلة الضامة خلال مباراة التضامن، وسيتم تحديد فترة غيابه عقب الخضوع للفحوص اللازمة.



وانضم رودريغيز لقائمة مصابي الفريق البرقاني والتي تضم المحترفين الآخرين البرازيلي أوتافيو هنريك والنيجيري شيبوزي باول، حيث يعاني الأول من إصابة في العضلة الخلفية، والثاني في «الضامة»، وهو ما يشكل قلقا لمدرب «الذهبي» أنور يعقوب قبل أسبوعين من أول مباريات الفريق في دوري الدرجة الأولى.