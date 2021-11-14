عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد، إن فريقه اعتذر عن عدم مواجهة القادسية الودية الجمعة الماضي وذلك لظروف خارجة عن الإرادة على الرغم من رغبته في خوض تلك المباراة التي ستكون بمنزلة بروفة نهائية للفريق قبل الدخول في منافسات دوري stc الممتاز الجمعة المقبل. وأوضح عواد أن هناك عددا كبيرا من لاعبيه تعرضوا لوعكة صحية مفاجئة ساهمت في غيابهم عن التدريبات، بالإضافة إلى تواجد عدد آخر منهم في مرحلة التأهيل البدنية بعد تعافيهم من الإصابة في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن العنابي لن يخوض أي مباراة ودية لضيق الوقت قبل انطلاق الدوري الممتاز.